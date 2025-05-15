Bandırmaspor-Erzurumspor maçı izle | Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme heyecanı tüm hızıyla devam ederken, play-off 1. turunda gözler Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Normal sezonu aynı puanla tamamlayarak play-off potasına giren iki ekip, bu kez tek maçlık final havasındaki karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Bandırmaspor, sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşmada seyircisinin desteğini arkasına alarak avantajı lehine çevirmeyi amaçlıyor. Kazanmak dışında bir düşüncesi olmayan Bandırma temsilcisi, Süper Lig yolunda hata yapmadan ilerlemek istiyor. Öte yandan deplasman ekibi Erzurumspor FK ise kritik randevudan galip ayrılarak üst tura adını yazdırmak ve hayalini kurduğu Süper Lig yolculuğunda bir adım daha ilerlemek istiyor. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK play-off maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi hız kesmeden devam ederken, play-off 1. turunda Teksüt Bandırmaspor ile Erzurumspor FK sahne alıyor. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak bu kritik mücadelede, iki ekip de sezonun en önemli 90 dakikalarından birine çıkacak. Sahasında oynama avantajını elinde bulunduran Bandırmaspor, taraftarı önünde galip gelerek Süper Lig yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Diğer yandan deplasman ekibi Erzurumspor FK ise Bandırma'dan zaferle dönerek adını üst tura yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu atmosferde mücadele edecek olan Doğu temsilcisi, güçlü rakibine karşı galibiyet arayacak. Peki, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 16.00'da başlayacak.

TEKSÜT BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR-ERZURUMSPOR FK MUHTEMEL 11'LER

Teksüt Bandırmaspor: Akın, Berişbek, Sergen, Atınç, Hakan, Hikmet, Remi, Murat Cem, Dieumerci, Bilal, Diony

Erzurumspor FK: Göktuğ, Gökhan, Yakup, Mustafa Yumlu, Sefa, Giovanni, Roshi, Guram, Teklic, Eren Tozlu, İlkan

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU

Tarihleri boyunca 7 defa karşı karşıya gelen Bandırmaspor ile Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında 8. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 3 karşılaşmayı Bandırmaspor kazanırken, 3 mücadeleyi de Erzurumspor FK üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Gökmen Baltacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.