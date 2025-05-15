Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkma mücadelesi play-off heyecanıyla devam ediyor. 1. tur eşleşmesinde Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Ligi ilk 7 sırada tamamlayarak play-off bileti alan iki ekip, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak. Tek maç eleme formatında oynanacak bu mücadelede sahasında ağırlayacağı Boluspor'u yenerek bir üst tura çıkmak isteyen İstanbulspor, taraftar desteğini de arkasına alarak kazanmayı hedefliyor. Öte yandan Boluspor cephesi de deplasmanda alınacak galibiyetle sezonun final perdesine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Zorlu rakibi karşısında tur vizesi almak isteyen kırmızı-beyazlı ekip, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor play-off maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig biletini kapmak isteyen Uğur Okulları İstanbulspor ile Geosis Boluspor, ilk turda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme sistemine göre oynanacak bu kritik mücadelede, iki ekip de hata yapma lüksüne sahip değil. Sahasında oynayacağı bu zorlu mücadelede iç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen İstanbulspor, taraftarının coşkusunu da arkasına alarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Diğer yanda deplasmanda sahaya çıkacak olan Boluspor, güçlü rakibi karşısında etkili bir oyunla galibiyet arayacak. Kırmızı-beyazlılar, tüm sezonun emeğini bu karşılaşmaya yansıtarak adını yarı finale yazdırmanın peşinde. Peki, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı 15 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

İSTANBULSPOR-BOLUSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa, Yunus, Okan, Coly, Duhan, Dijlan, Modestas, Sambissa, Loshaj, Diarra, Emir Kaan Gültekin

Geosis Boluspor: Çağlar, Vüsal, İshak, Oulare, Enes, Oğuz Kağan, Liço, Jefferson, Hasani, Mukairu, Babacar

İKİ TAKIM ARASINDA 20. RANDEVU

Tarihleri boyunca 19 defa karşı karşıya gelen İstanbulspor ile Boluspor, Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında 20. defa rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmayı İstanbulspor kazanırken, 9 mücadeleyi de Boluspor üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Okulları İstanbulspor-Geosis Boluspor maçının hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek.