1'inci Lig'de 2024-2025 sezonunu birinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen yeşil-siyahlı takımın dev bayrağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli izinleri almasının ardından bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Dev bayrağın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz İstanbul'la anlaşırız" ifadelerine yer verdi.
Kocaelispor bayrağı İstanbul Boğazı’nda dalgalandı
1. Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Kocaelispor’un dev bayrağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne asıldı.
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Yayın Tarihi: 12.05.2025- 13:26 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025- 13:29