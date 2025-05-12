1'inci Lig'i 68 puanla 2'nci sırada tamamlayarak 4 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği takım halinde Ata'nın huzuruna çıktı. Anıtkabir meydanından yürüyerek üzerinde 'Gençlerbirliği Spor Kulübü' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koyan Başkan Osman Sungur, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik ekip saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde kazanılan kupa ile toplu olarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkent ekibi daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni yazan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur şu ifadeleri kullandı:

"Kurucusu olduğunuz cumhuriyetimizin izinde 'ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünüzü şiar edinerek mücadele eden Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak 2024-2025 sezonu sonunda yeniden Süper Lig'e yükselmenin gururunu yaşarken bu anlamlı başarıyı manevi huzurunuzda sizlere hitap etmek üzere Anıtkabir'i ziyaret etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyetin kalbinde kurulan kulübümüz, cumhuriyetle yaşıt tarihiyle, Türk sporuna hizmet etmeye devam etmektedir. Gösterdiğiniz hedef doğrultusunda gençleri spora ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu başarı inanç, azim birlik ve beraberliğin bir eseridir. Sizden aldığımız ilhamla sadece sportif başarılarla değil ahlaklı ilkeli ve çağdaş bireyler yetiştirerek Türk sporuna katkı sunmayı sürdüreceğiz. Aziz hatıranız önünde saygı, minnet ve bağlılıkla eğiliyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur."