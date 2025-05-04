Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında Amed SK sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Amed SK-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Amed SK ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Amed SK-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AMED SK-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Amed SK-Adanaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT, Tabii ve TRT Kurdi ekranlarından canlı yayınlanacak.

AMED SK-ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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