Trendyol Süper Lig'de 37. hafta maçında Geosis Boluspor sahasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 37. hafta maçında Geosis Boluspor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN CONNECT ve Tabii Spor 7 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BOLUSPOR-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

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