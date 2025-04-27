Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sakaryaspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sakaryaspor-Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Sakaryaspor ile Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sakaryaspor-Erzurumspor maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2, Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR-ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE

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