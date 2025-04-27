Fatih Karagümrük-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Fatih Karagümrük-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?