Fatih Karagümrük-Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 36. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FATİH KARAGÜMRÜK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE
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