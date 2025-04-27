Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yendi.
MKE Ankaragücü, 7 maç sonra kazanarak puanını 42'ye yükseltti.
Ahlatcı Çorum FK'nin Hollandalı oyuncusu Thomas Verheydt'in 52. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda, MKE Ankaragücü kalecisi Görkem Cihan gole izin vermedi.
Müsabakanın ardından iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alpaslan Şen, Egemen Savran, Mehmet Ali Vardar
MKE Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mahmut Tekdemir, Schulz, Cem Tuna Türkmen (Dk. 54 Rakoczy), Ali Kaan Güneren (Dk. 71 Yusuf Emre Gültekin), Rotariu (Dk. 54 Bajic), Dalcio, Hayrullah Bilazer (Dk. 54 Miraç Şimşek), Owusu (Dk. 90+4 Diogo)
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş (Dk. 46 Atila Turan), Ferhat Yazgan (Dk. 46 Tunahan Ergül (Dk. 63 Atakan Akkaynak), Atakan Cangöz, Geraldo, Diniyev (Dk. 46 Verheydt), Eren Karadağ (Dk. 46 Suat Kaya), Ali Akman
Gol: Dk. 76 Owusu (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cem Tuna Türkmen, Dk. 80 Bajic, Dk. 90+1 Osman Çelik (MKE Ankaragücü), Dk. 58 Kerem Kalafat, Dk. 74 Geraldo, Dk. 90+5 Atakan Akkaynak (Ahlatcı Çorum FK)