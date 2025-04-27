Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Adanaspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

1'inci Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 5-0 mağlup oldu.

5'inci dakikada sol kanattan atağa çıkan Gençlerbirliği'nde Metehan, çizgiye inip topu içeri ortaladı. Nalepa'nın gelişine şutunda top, direğe çarpıp auta gitti.

18'inci dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kullandığı kornerde topun başına geçen Nalepa topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta çıktı.

24'üncü dakikada orta sahada kazandığı topla kontratağa çıkan Gençlerbirliği'nde Nalepa, sağ kanatta çizgiye inip, topu arka direğe ortaladı. Topu kontrol eden Metehan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

27'nci dakikada Gençlerbirliği'nde sol kanattan çalımlarla ceza sahasına sokulan Metehan'ın sert şutunda kaleci Nurullah, topu güçlükle çeldi.

30'uncu dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattaki Metehan, topu sağ çaprazdaki Amilton'a gönderdi. Göğsüyle topu kontrol edip, ceza sahasına giren Amilton'un sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32'nci dakikada Adanaspor'un sağ kanattan atağında Elias, topu ceza sahasının dışındaki Candeias'a gönderdi. Kaleyi çaprazdan gören Candeias'ın sert şutunda kaleci Erhan, topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49'uncu dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta çalımlarla ilerleyen Amilton, rakip savunmanın arkasına sarkan Samet'e gönderdi. Samet'in şutunda kaleci Nurullah, topu çeldi. Dönen topu tamamlayan Popa'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0.

51'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Etebo, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda Etebo, kaleci Nurullah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

52'nci dakikada Gençlerbiliği penaltı vuruşundan yararlanamadı. Topun başına geçen Metehan'ın sol köşeye şutunda kaleci Nurullah, topu çeldi.

59'uncu dakikada Gençlerbirliği 3'üncü golü buldu. Sol kanatta topu alan Metehan'ın ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.

89'uncu dakikada Gençlerbirliği bir gol daha buldu. Sağ kanattan korner kullanan Nalepa, ceza sahasına ortaladı. Ön direğe koşu yapan Gaucho'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 4-0.

90+2'nci dakikada Gençlerbirliği farkı 5'e çıkardı. Orta sahada kazandığı topla kontratağa çıkan Hanousek, rakip savunmanın arkasına sarkan Gaucho'ya topu gönderdi. Karşı karşıya pozisyonda Gaucho'nun plase şutunda top ağlara gitti. 5-0.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği 5-0 kazandı.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Onur Coşkunses, Selim Şenöz, Okan Taşköprü

ADANASPOR: Nurullah Aslan- Hıdır Aytekin, Yasin Midiliç (Dk. 71 Metehan Altunbaş), Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir, Cem Güzelbay, Candeias, Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Orkan Çınar, Ivan

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk- Zuzek (Dk. 71 Fıratcan Üzüm), Hanousek, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Etebo (Dk. 82 Oğuzhan Berber), Adem Eren Kabak (Dk. 46 Samet Onur), Amilton (Dk. 65 Fernandes), Metehan Mimaroğlu, Popa (Dk. 65 Gaucho), Nalepa

SARI KARTLAR: Emir Can Aksu, Elias Durmaz, Nurullah Aslan (Adanaspor), Nalepa (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 30, Dk. 59 Amilton, Dk. 49 Popa Dk. 88, Dk. 90+2 Gaucho (Gençlerbirliği)