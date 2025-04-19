Kocaelispor, önemli bir başarıya imza atarak Trendyol 1. Lig'in bitmesine 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Başkan Erdoğan'dan Körfez ekibine tebrik mesajı geldi.

İŞTE ERDOĞAN'IN MESAJI:

16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.