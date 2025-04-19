Kocaelispor, önemli bir başarıya imza atarak Trendyol 1. Lig'in bitmesine 3 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.
Başkan Erdoğan'dan Körfez ekibine tebrik mesajı geldi.
İŞTE ERDOĞAN'IN MESAJI:
16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.
16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025