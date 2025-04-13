MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. MKE Ankaragücü sahasında Geosis Boluspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 34. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Geosis Boluspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MKE ANKARAGÜCÜ-GEOSİS BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MKE ANKARAGÜCÜ-BOLUSPOR MAÇI CANLI İZLE

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