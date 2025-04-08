Trendyol 1. Lig’de heyecan 33. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Hem play-off hattını hem de küme düşme potasını yakından ilgilendiren kritik randevuda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor’u ağırlıyor. Bu karşılaşma, sezonun kader maçlarından biri olmaya aday.Ligde 45 puanla 10. sırada yer alan başkent ekibi, son haftalarda yakaladığı ivmeyi koruyarak play-off yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Konuk ekip Şanlıurfaspor ise oldukça kritik bir virajdan geçiyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'de sezonun son virajına girilirken, 33. haftada nefesleri kesecek bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Bu kritik karşılaşma, hem play-off hedefini kovalayanlar hem de küme düşme hattından uzaklaşmak isteyenler için adeta bir kırılma noktası niteliği taşıyor. Ev sahibi Ankara Keçiörengücü, şu an 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisi, kalan haftalarda maksimum puanı toplayarak play-off potasına yaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ise son haftalarda vites yükseltmiş durumda. Geçen hafta elde ettikleri galibiyetin ardından bir çıkış serisi başlatmak isteyen Güneydoğu temsilcisi, bu zorlu deplasmandan da üç puanla dönerek kümede kalma yolunda moral depolamayı hedefliyor. Peki, Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı 8 Nisan Salı günü saat 14.00'te başlayacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE

KEÇİÖRENGÜCÜ-ŞANLIURFASPOR ARASINDA 6. RANDEVU

Tarihleri boyunca 5 defa karşı karşıya gelen Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor 1. Lig'in 33. haftasında 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 4'ünü Ankara ekibi kazanırken, 1 mücadeleyi de Şanlıurfa temsilcisi üstün tamamladı.

Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor ile oynadığı 2 iç saha maçını da kazanmasını bildi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiörengücü-Şanlıurfaspor maçının hakemi Süleyman Bahadır oldu. Bahadır'ın yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Harun Reşit Güngör yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Sinan Dereci üstlenecek.