Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor’u konuk edecek. Hem alt hem de üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, adeta altı puanlık bir mücadele niteliğinde. Ev sahibi Iğdır FK, bu sezon ligde dalgalı bir grafik sergilese de son haftalara girilirken elindeki avantajı korumak istiyor. 45 puanla 13. sırada yer alan Iğdır ekibi, küme düşme hattıyla arasındaki farkı artırarak rahat bir nefes almayı hedefliyor. Konuk ekip İstanbulspor, bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig hedefini diri tutmayı başardı. 52 puanla 5. sırada yer alan sarı-siyahlılar, play-off potasında yerini sağlamlaştırmakla kalmayıp, olası bir sıçrayışla ilk ikiye yaklaşmanın peşinde. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında gözler, hem alt sıraları hem de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye çevrilecek. Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Ligde son viraja girilirken, puan kaybına tahammülü olmayan iki ekip de 3 puan için sahaya çıkacak. Ev sahibi Iğdır FK, sezonun belki de en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. 45 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, bu mücadeleyi kazanarak hem küme düşme hattından uzaklaşmak hem de play-off yarışına bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk ekip İstanbulspor ise sezona Süper Lig hedefiyle başlamış ve bu doğrultuda istikrarlı bir performans sergileyerek kendisini üst sıralara taşımış durumda. 52 puanla 5. basamakta yer alan sarı-siyahlılar, Iğdır deplasmanından galibiyetle dönerse maç fazlasıyla 3. sıraya yükselecek. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 8 Nisan Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

IĞDIR FK-İSTANBULSPOR ARASINDA 2. RANDEVU

2024-2025 sezonun ilk devresinde tarihleri boyunca ilk defa karşı karşıya gelen Iğdır FK ile İstanbulspor, bir kez daha rakip olmaya hazırlanıyor. 30 Kasım 2024 tarihinde oynan maçı İstanbulspor 4-0 gibi farklı bir skorla kazanmasını bilirken, 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak maçta kimin kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Iğdır FK-İstanbulspor maçının hakemi Raşit Yorgancılar oldu. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını Haydar Avcı ve Ömer Yasin Gezer yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Levent Balcı üstlenecek.