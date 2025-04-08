Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sezonun en kritik randevularından biri sahne alıyor. Manisa FK sahasında Amed SK’yı ağırlıyor. Ligin alt ve üst sıralarını doğrudan etkileyecek bu mücadele, her iki takım için de adeta kader niteliği taşıyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Manisa FK, iç sahadaki bu karşılaşmada üç puana kilitlenmiş durumda. Öte yandan, 47 puanla 8. sırada yer alan ve play-off hattına tutunma çabasında olan Amed SK, deplasmandan galibiyetle dönerek avantajını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manisa FK-Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında nefeslerin tutulacağı bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Ligin kaderini yakından ilgilendiren kritik randevuda Manisa FK sahasında Amed SK'yi konuk ediyor. Hem küme düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi hem de play-off yarışındaki konumunu sağlamlaştırmak isteyen konuk ekip, sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sezon boyunca istikrarsız sonuçlar alarak taraftarını üzen Manisa FK, özellikle son iki maçta yaşadığı kayıpların ardından ateş hattına demir attı. 37 puanla düşme hattında yer alan Manisa temsilcisi, bu karşılaşmada hem moral bulmak hem de ligde kalma umutlarını tazelemek istiyor. Öte yandan Amed SK, son haftalarda sergilediği dirençli oyunla dikkat çekiyor. 47 puanla 8. sırada bulunan Diyarbakır ekibi, son 5 maçında yalnızca 1 kez yenildi. Play-off potasına bir adım daha yaklaşmak isteyen yeşil-kırmızılılar, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Manisa FK-Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

MANİSA FK-AMED SK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı 8 Nisan Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Amed SK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-AMED SK MAÇI CANLI İZLE

MANİSA FK İLE AMED SK ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Manisa FK ile Amed SK, TFF 1. Lig'in 33. haftasında 5. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmaların 3'ünü Manisa FK kazanırken, 1 mücadeleyi de Amed SK üstün tamamladı.

Manisa FK, Amed SK ile sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmasını bildi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Amed SK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Hasan Erdoğan ve Okan Taşköprü yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Enver Aydın üstlenecek.