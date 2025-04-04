Trendyol 1. Lig'inn 32. haftasında İstanbulspor, sahasında Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında Emir Kaan'ın şutunda önce yan direğe çarpan top ardından Yiğit Ulaş'ın eline değdi. Hakem Ali Yılmaz oyunu devam ettirdi ancak daha sonra VAR tavsiyesiyle monitörde pozisyonu inceleyen Ali Yılmaz, 15. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada penaltıda topun başına geçen Loshaj, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada Loshaj'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Emir Kaan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

30. dakikada Sambissa'nın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Emir Kaan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

60. dakikada sol taraftan Şeref'in pasında topla buluşan Yusuf Ali'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

69. dakikada sol taraftan Yusuf Ali pasını ceza yayındaki Özcan'a aktardı. Özcan Şahan, ceza yayı içinden çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0

Hakemler: Ali Yılmaz, Yusuf Susuz, Enes Biroğlu

İstanbulspor: Alp Tutar, Sambissa (Enver Sarıalioğlu dk. 71), Yiğit Fidan, Fatih Tultak, Duhaney, Kerem Şen, Dijlan Aydın (İsa Dayaklı dk. 46), Şeref Özcan (Cham dk. 61), Loshaj (Özcan Şahan dk. 46), Yusuf Ali Özer, Emir Kaan Gültekin (Eren Arda Şen dk. 61)

Yedekler: İsa Doğan, Halil Yiğit Yitmez, Duhan Aksu, Diarra, Ahmed Sefa Ateş

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Emircan Bayrakdar, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök (Talha Garip dk. 35), Emir Ulusoy, Ömer Çağrı Ataş (Metehan Ünal dk. 35), Kerem Altunışık, Halil İbrahim Atcı (Kürşat Yılmaz Selamoğlu dk. 83), Murat Şamil Güler (Kemalcan Esen dk. 83), Eray Şişman (Osman Katipoğlu dk. 63), Enes Savucu

Yedekler: Enes Salik, Eymen Avcı

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Loshaj (dk. 16 pen.), Emir Kaan Gültekin (dk. 26 ve 30), Yusuf Ali Özer (dk. 60), Özcan Şahan (dk. 69) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dijlan Aydın, Yiğit Fidan (İstanbulspor), Enes Savucu, Murat Şamil Güler (Yeni Malatyaspor)