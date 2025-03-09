Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?