Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FİTMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR-CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
YENİ MALATYASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE
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