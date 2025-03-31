Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor sahasında Sakaryaspor'u 3-1 yendi.
Öte yandan, biletli 33 bin 200 Kocaelispor taraftarının müsabakayı izlediği bildirildi.
Stat: Yıldız Entegre Kocaeli
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Arif Dilmeç
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 83 Onur Öztonga), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Samet Yalçın, Rivas (Dk. 88 Tarkan Serbest), Vukovic (Dk. 83 Barış Alıcı), Pedrinho, Mendes (Dk. 83 Mesut Can Tunalı), Markao (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan)
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz (Dk. 70 Muhammed Himmet Ertürk), N'Koulou, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun (Dk. 79 Kabov), Burak Altıparmak, Mendy, Rayane (Dk. 79 Batuhan Çakır), Simon, Kakuta (Dk. 15 Ozegovic), Burak Çoban
Goller: Dk. 22 Markao, Dk. 36 Samet Yalçın, Dk. 71 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 12 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Muharrem Cinan, Dk. 87 Pedrinho, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Kocaelispor), Dk. 68 Mendy, Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor)