Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 29. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
IĞDIR FK-ŞANLIURFASPOR MAÇI CANLI İZLE
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋