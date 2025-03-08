Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Alagöz Holding Iğdır FK sahasında Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?