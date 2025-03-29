Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Siltaş Yapı Pendikspor ile Ahlatcı Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR-AHLATCI ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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