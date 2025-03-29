Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Adanaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Adanaspor sahasında Uğur Okulları İstanbulspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ADANASPOR-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE

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