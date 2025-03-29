Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında Çorum FK’yı konuk etti. Karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne olurken takımlar sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi.

Bu mücadele 2-2'lik beraberlikle noktalandı.

Karşılaşmada Çorum FK adına 30. dakikada Ferhat Yazgan penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

Mücadelenin 38. dakikasında Çorum FK'dan Verheydt takımının 2. golünü kaydetti.

Maçın 60. dakikasında bu kez Bekir Karadeniz skoru 2-1'e getiren isim oldu.

Dakikala 80'i gösterirken Del Valle takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Çorum FK 46 puanla ligde 7. sırada bulunuyor.

Siltaş Yapı Pendikspor ise 41 puanla 14. sırada yer alıyor.