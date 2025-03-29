Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Kürşathan Akın, Egemen Savran
Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Emir Ulusoy, Murat Şamil Güler (Dk. 62 Kerem Altunışık), Enes Savucu (Dk. 76 Osman Katipoğlu), Halil Atçı (Dk. 85 Metehan Ünal), Umut Tanış (Dk. 85 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Furkan Söyler (Dk. 85 Ömer Ataş)
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Onur Akyüz, Berkay Dabanlı, Salih Dursun, Çağtay Kurukalıp, Dovedan, Johnson, Tresor Doh (Dk. 88 Alper Demirol), Göktan Gürpüz (Dk. 88 Barış Kalaycı), Atakan Çankaya (Dk. 67 Talha Ülvan), Camacho, Andre Gray (Dk. 88 Baran Demiroğlu)
Goller: Dk. 45+3 Atakan Çankaya, Dk. 73 Andre Gray (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 29 Atakan Çankaya, Dk. 40 Göktan Gürpüz (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 36 Enes Nas, Dk. 40 Umut Tanış, Dk. 60 Emir Ulusoy (Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor)