Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 31. hafta maçında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor sahasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 2 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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