Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Osman Akarsu, Harun Reşit Güngör
Iğdır FK: Bahadır Han Gündoğdu, Alim Öztürk, Eysseric (Aly Malle dk. 86), Ahmet Emin Engin (Valon Ethemi dk. 76), Mert Çölgeçen (Muammer Sarıkaya dk. 67), Caner Cavlun (Ali Yaşar dk. 86), Thuram (Dk. 46 Bruno), Gökcan Kaya, Serkan Asan, Burak Bekaroğlu, Daniel Avramovski (Regattin dk. 67)
Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Conte, Semih Akyıldız
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Engjell Hoti (Atalay Babacan dk. 70), Jurgen Bardhi, Cebio Soukou (Barış Ekinciler dk. 70), Tomislav Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım (Ali Turap Bülbül dk. 89) Emre Kaplan, De Sousa (Yusuf Sertkaya dk. 80), Lucas Joao (Poyraz Efe Yıldırım dk. 61)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Mehmet Güneş, Batuhan Çelik
Teknik Sorumlu: Ömer Faruk Mahir
Sarı kartlar: Gökcan Kaya (Iğdır FK), Jurgen Bardhi, Atalay Babacan (Ümraniyespor)