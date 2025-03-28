Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Mehmet Ali Özer, Mahmut Gülle, Emre Doğu
Geosis Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 72 Vusal İskandarlı), Florent Hasani (Dk. 84 Anıl Koç), Mukairu, Onur Ulaş, Babacar (Dk. 84 Hüsamettin Yener), Aleksic (Dk. 72 Dean Liço), Enes Alıç (Dk. 90+1 Oulare), Fethi Özer, İshak Karaoğul, Balburdia
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Dk. 85 Hakan Bilgiç), Faruk Can Genç, Sergen Piçinciol, Sitoe, Mehmet Özcan (Dk. 62 Murat Cem Akpınar), Hikmet Çiftçi, Paixao (Dk. 75 Paulinho), Messaoudi (Dk. 75 Kerim Avcı), Ndongala (Dk. 62 İbrahim Kaya), Diony
Sarı kartlar: Dk. 33. Sergen Piçinciol, Dk. 56 Sitoe, Dk. 90 Diony, Dk. 90+3 Murat Cem Akpınar ( Teksüt Bandırmaspor), Dk. 49 Fethi Özer, Dk. 90+5 Balburdia (Geosis Boluspor)