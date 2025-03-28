Müsabakanın ilk yarısını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu tribünden izledi.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Cem Özbay, Hüseyin Kıvanç Durmaz,
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Roshi, Crociata (Dk. 90+1 Gökhan Akkan), Mehmet Taş (Dk. 66 Furkan Özhan), Giorbelidze, Teklic (Dk. 89 Yakup Kırtay), Eren Tozlu, Sylla (Dk. 90+1 Koray Kılınç)
Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf Talum (Dk. 82 Oktay Gürdal,) Bartu Göçmen, Arslanagic, Umut Erdem (Dk. 89 Muhammed Kiprit), Toure, Cissokho, Diallo (Dk. 82 Osuji), Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Ensar Akgün), Fofana, Minchev (Dk. 46 Kadir Kaan Yurdakul)
Gol: Dk. 84 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 42 Cissokho (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 19 Bartu Göçmen, Dk. 45+5 Oğuz Gürbulak (Manisa FK), Dk. 62 Giorbelidze, (Erzurumspor FK)