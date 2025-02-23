Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yapılan Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor maçı 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekipte Alpaslan Öztürk, 8. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Stat: Pendik
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Emre Doğu, Ferhat Çalar
Siltaş Yapı Pendikspor: Emre Koyuncu, Murat Akça, Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk (Dk. 70 Tarık Tekdal), Sequeirra, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Denic (Dk. 86 Bekir Karadeniz), Mete Kaan Demir, Del Valle, Mustafa Pektemek (Dk. 53 Saiz)
Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak (Dk. 74 Benhur Keser), Mucahit Albayrak, Nzaba, Anıl Yaşar, Ufuk Akyol (Dk. 63 Junior Fernandes), Jack (Dk. 46 Laine), Alper Karaman (Dk. 46 Pinchi), Faye, Kayode (Dk. 59 Catakovic), Ertuğrul İdris Furat
Goller: Dk. 10 Ertuğrul İdris Furat, Dk. 80 Junior Fernandes (Esenler Erokspor), Dk. 28 Del Valle, Dk. 45 Mete Kaan Demir (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Denic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 83 Pinchi, Dk. 87 Faye (Esenler Erokspor)