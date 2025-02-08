Kocaelispor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Amed SK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kocaelispor - Amed SK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Amed SK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 23. hafta maçında Kocaelispor ile Amed SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Amed SK maçı 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - AMED SK MAÇI CANLI İZLE

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