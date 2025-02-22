Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 26. hafta maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği maçı beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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