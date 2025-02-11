Manisa FK-Kocaelispor ŞİFRESİZ | Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Süper Lig'e yükselme hedefiyle yoluna devam eden Kocaelispor, kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK'ye konuk oluyor. İki takım da kendi hedefleri doğrultusunda sahaya çıkarken, futbolseverler karşılaşmayı heyecanla bekliyor. Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen yeşil-siyahlılar, 23 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 48 puanla zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz hafta 3 puanı hanesine yazdırarak moral depolayan Kocaeli ekibi, üst üste ikinci galibiyetini alarak liderliğini perçinlemeyi hedefliyor. Devre arasında yaptığı Batuhan Şen, Samet Yalçın ve Rigoberto Rivas transferleriyle kadrosunu güçlendiren konuk ekip, Manisa deplasmanında hata yapmak istemiyor. 30 puanla 15. sırada yer alan Manisa FK, küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele ediyor. Evinde oynayacağı kritik maçta taraftar desteğini arkasına alarak güçlü rakibi karşısında başarılı bir sonuç elde etmek isteyen Manisa temsilcisi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Manisa FK-Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor, kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK'ye konuk oluyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla 48 puanla zirvede yer alan Kocaelispor, ligi şampiyon tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi hedefliyor. İsmet Taşdemir yönetiminde yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz hafta kazandığı maçla en yakın rakibine 6 puan fark atarak büyük bir avantaj elde etti. Batuhan Şen, Samet Yalçın ve Rigoberto Rivas gibi önemli transferlerle kadrosunu güçlendiren Kocaeli ekibi, Manisa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Manisa FK, kümede kalma mücadelesinde kritik bir virajda. 30 puanla 15. sırada yer alan ev sahibi ekip, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. İç saha avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında başarılı bir sonuç elde etmek isteyen Manisa FK, taraftarının desteğiyle moral bulmayı amaçlıyor. Peki, Manisa FK-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Manisa FK-Kocaelispor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANİSA FK-KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Manisa FK-Kocaelispor maçının hakemi Batuhan Kolak oldu. Kolak'ın yardımcılıklarını Onur Gülter ve Serdar Osman Akarsu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kemal Savaş üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Manisa FK-Kocaelispor maçının VAR hakemi Cihan Aydın oldu. AVAR'da ise Cansu Tiryaki ve Melek Dakan görev alacak.