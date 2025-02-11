Çorum FK-Yeni Malatyaspor ŞİFRESİZ | Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Süper Lig hedefiyle yoluna devam eden Ahlatcı Çorum FK, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, play-off yarışında kritik bir galibiyet almayı amaçlarken, konuk ekip ise zor günleri geride bırakmak istiyor. 35 puanla 7. sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, taraftarının desteğini de arkasına alarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Çorum temsilcisi, play-off potasında yer almak için hata yapmamak zorunda. Sezon boyunca sıkıntılı süreçler yaşayan Yeni Malatyaspor, eksi 21 puanla ligin son sırasına demir atmış durumda. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Ahlatcı Çorum FK, kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İki takım da farklı hedefler için sahaya çıkarken, kritik maçın sonucu merakla bekleniyor. Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen ev sahibi ekip, 35 puanla 7. sırada yer alıyor. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet alarak çıkışa geçen Çorum FK, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Play-off potasında kalıcı olmak isteyen kırmızı-siyahlılar, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Ligde eksi 21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, sürpriz bir sonuca imza atarak moral bulmak istiyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

AHLATCI ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı 11 Şubat Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

AHLATCI ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ÇORUM FK-YENİ MALATYASPOR MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının hakemi Alpaslan Şen oldu. Şen'in yardımcılıklarını Mahmut Gülle ve Furkan Ulu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Tayfun Güz üstlenecek.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Adnan Deniz Kayatepe oldu. AVAR'da ise Eren Özyemişçioğlu görev yapacak.