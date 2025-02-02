Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2025- 11:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025- 11:50