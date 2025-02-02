Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 22. hafta müsabakasında Central Hospital Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı 2 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.
CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'de oynanacak Central Hospital Ümraniyespor - MKE Ankaragücü maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
ÜMRANİYESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE