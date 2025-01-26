Kocaelispor - Pendikspor TIKLA İZLE | Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Kocaelispor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Kocaelispor - Pendikspor maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Siltaş Yapı Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 15:51 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025- 15:51