Sakaryaspor - Manisa FK TIKLA İZLE | Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Sakaryaspor sahasında Manisa FK'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, devre arasında Serkan Yavuz, Burak Altıparmak ve Ognjen Ozegovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Aynı puana sahip deplasman takımı ise zorlu Sakarya deplasmanında çıkış arıyor. Son 2 maçını da kaybeden Hakan Sapçı'nın öğrencileri etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Sakaryaspor - Manisa FK maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2025- 13:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025- 13:50