Sakaryaspor - Manisa FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 21. hafta müsabakasında Sakaryaspor sahasında Manisa FK'yı ağırlayacak. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan yeşil-siyahlılar, devre arasında Serkan Yavuz, Burak Altıparmak ve Ognjen Ozegovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi. 20 hafta sonunda 26 puan toplayarak rakibiyle aynı puana sahip olan Manisa FK ise zorlu Sakarya deplasmanında çıkış arıyor. Son 2 maçını da kaybeden Hakan Sapçı'nın öğrencileri etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada Raşit Yorgancılar düdük çalacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Manisa FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sakaryaspor - Manisa FK maçı 27 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Sakaryaspor - Manisa FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
SAKARYASPOR - MANİSA FK MAÇI CANLI İZLE