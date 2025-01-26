Fatih Karagümrük - Çorum FK TIKLA İZLE | Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük sahasında Ahlatcı Çorum FK'yı konuk edecek. Kazanmak isteyen iki takımın maçında kimin üstün geleceği ise heyecanla bekleniyor. Takımlar hazırlıklarını tamamlarken, ev sahibi takım taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Fatih Karagümrük - Çorum FK maçının şifresiz olup olmayacağı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Solwie Energy Fatih Karagümrük - Ahlatcı Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2025- 12:50 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025- 12:50