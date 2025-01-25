Yeni Malatyaspor 1'inci Ligin 21'inci haftasında sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.
30'uncu dakikada Oscar'ın ayağından köşe vuruşu kullanan Esenler Erokspor'da Kayode kafa vuruşu ile karşılaşmanın tek golünü kaydetti.
Müsabakada başka gol çıkmayınca Yeni Malatyaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Yeni Malatya Stadyumu
HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Osman Akarsu
YENİ MALATYASPOR: Muhammed Enes Salik, Eray Şişman, Muhammed Göktürk Gök, Furkan Söyler, Enes Nas(Dk.73 Osman Katipoğlu), Muhammet Emir Ulusoy, Mehmet Güneş, Kerem Altunışık, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş(Dk.73 Umut Tanış), Halil İbrahim Atcı (Dk. 46 Murat Şamil Güler)
ESENLER EROKSPOR: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Tugay Kacar, Sakıb Aytaç(Dk.89 Nzaba), Alper Karaman(Dk.73 Janne Laine), Hamza Catakovic, Kayode, Metehan Mert, Benhur Keser (Dk.89 Fernandes), Oscar(Dk.60 Mame Faye), Oğuz Ceylan(Dk.60 Furkan Orak)
GOLLER: Dk.30 Kayode (Esenler Erokspor)
SARI KARTLAR: Halil İbrahim Atcı, Mehmet Güneş, Kerem Altunışık (Yeni Malatyaspor) - Tugay Kacar (Esenler Erokspor)