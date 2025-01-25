Esenler Erokspor tek attı 3 aldı!
Gençlerbirliği deplasmanda galip!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Profiterol tadında fit yulaf💪
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