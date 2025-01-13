Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Ahlatcı Çorum FK ile Uğur Okulları İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.
AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Ahlatcı Çorum FK - Uğur Okulları İstanbulspor maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
AHLATCI ÇORUM FK - UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR CANLI İZLE
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