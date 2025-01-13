Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de maçlar devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Manisa FK ile Central Hospital Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Manisa FK - Central Hospital Ümraniyespor maçı beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.
MANİSA FK - CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR CANLI İZLE
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋