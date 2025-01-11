Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 19. hafta maçında Iğdır FK sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 19. hafta müsabakasında Iğdır FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Iğdır FK - Fatih Karagümrük maçı 11 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports 2 ve Tabii ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

IĞDIR FK - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋