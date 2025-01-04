Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 18. hafta maçında Yeni Malatyaspor sahasında Boluspor'u ağırlayacak. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 14:01 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025- 14:01