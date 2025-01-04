Yeni Malatyaspor - Boluspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 18. hafta müsabakasında Yeni Malatyaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
YENİ MALATYASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yeni Malatyaspor - Boluspor maçı 04 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da beIN Sports MAX ve Tabii Spor 6'da canlı yayınlanacak.
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