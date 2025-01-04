Trendyol Süper Lig'de 18. hafta maçında Antalyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde son haftalarda başarılı bir performans gösteren ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanan taraf olmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Antalyaspor, üst sıralara çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Devre arasına girmeden önce Fenerbahçe ile maça çıkan ve 1-1 berabere kalan Eyüpspor ise deplasmanda 3 puanı alan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde Avrupa kupalarına katılmak isteyen İstanbul temsilcisi, zorlu karşılaşma öncesi Antalya'ya geldi. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 18. hafta müsabakasında Antalyaspor - Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde son haftaların formda takımlarından olan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Mücadele öncesi sın hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi takım, etkili bir oyun ortaya koyarak taraftarına güzel bir oyun izlettirmeyi amaçlıyor. 21 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında 1-1 berabere kalmıştı. Bu hafta Antalya deplasmanına konuk olacak İstanbul temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak, puanını 30'a çıkartmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Eyüpspor maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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