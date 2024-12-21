Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 17. hafta müsabakasında Iğdır FK - Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IĞDIR FK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Iğdır FK - Yeni Malatyaspor maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Tabii Spor 6 ve beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.
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