Erzurumspor - Sakaryaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek. Ligin 17. haftasında mücadele edecek ekipler, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası eleme turunda da rakip olmuşlardı. Erzurum'a altyapı oyuncuları ile giden Sakaryaspor, karşılaşmayı 2-0 kaybederek turnuvaya veda ederken, ligde kazanan taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde Süper Lig'e çıkmak isteyen Erzurumspor ise hafta sonu oynanacak mücadelede hata yapmak istemiyor. TFF 1. Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Dadaşlar, 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Bir kez daha Erzurum deplasmanına konuk olacak Sakaryaspor, bu kez kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Tatangalar, geçtiğimiz hafta Iğdır FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyeti devam ettirmek istiyor. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynanacak Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat 13.30'da başlayacak. İki takım arasında oynanacak kritik mücadele beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.