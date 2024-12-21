Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig

TFF 1. Lig'de Erzurumspor, evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen ev sahibi takım, ligde oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. Hakan Kutlu yönetiminde mücadeleye hazırlanan Erzurumspor, 3 puanın sahini olmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan Sakaryaspor'da maçı kazanarak küme hattından çıkmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Iğdır FK karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından seri yakalamak isteyen Tatangalar'ın nasıl bir mücadele göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde mücadeleye hazırlanan yeşil-siyahlılar, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor deplasmanına altyapı oyuncuları ile sahaya çıkmıştı. Peki, Erzurumspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2024- 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024- 11:01