Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Servet Çetin'in ekibi Amed SK evinde Sait Karafırtınalar'ın yönetimindeki Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amed SK'nın gollerini 12. dakikada Murat Uçar ve 69. dakikada Şanlıurfasporlu Muhammed Gönülaçar kendi ağlarına attı.
Şanlıurfaspor'un tek golü ise 44. dakikada penaltıdan Muhammed Gönülaçar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Amed SK puanını 21'e yükseltirken, Şanlıurfaspor 18 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Amed SK deplasmanda Çorum FK'ye konuk olurken, Şanlıurfaspor sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.