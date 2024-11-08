Çorumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Çorumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 12. hafta maçları ile devam ediyor. Çorumspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çorumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2024- 11:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024- 11:31