Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.
Yeni Malatya Stadı'nın maçlar için hazırlanmaması nedeniyle iç saha maçlarını dışarıda oynayan Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor ile Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda karşılaştı.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik), Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Ferhat Canlı (Dk. 73 Enes Savucu), Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Mert Altıntaş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammed Himmet Ertürk), Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Salih Dursun, Erdi Dikmen, Saint-Louis (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Aabid, Fernando Santos (Dk. 82 Volkan Egri), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek)
Goller: Dk. 19 Erdi Dikmen, Dk. 90+1 Simon (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 61 Atakan Müjde, Dk. 85 Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) Dk. 74 Saint-Louis, Dk. 87 Salih Dursun (Sakaryaspor)