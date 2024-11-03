Pendikspor - Manisa FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TFF 1. Lig canlı izle

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2024- 12:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024- 12:21