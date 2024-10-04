TFF 1'nci Lig'in 8'inci haftasında Erzurumspor FK, Kazım Karabekir Stadyumunda misafir ettiği Boluspor'u Mustafa Yumlu'nun 11'inci dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılarda Azubuike, 82'nci dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
5'inci dakikada gelişen Erzurumspor atağında Grociata'nın pasıyla kaleci Çağlar ile karşı karşıya kalan Mamba'nın şutu kale direğinin üstünden auta gitti.
10'uncu dakikada Azubuike'nin defansın arkasına attığı topla buluşan Mamba'nın sert şutu kaleci Çağlar'dan döndü.
11'inci dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla buluşan Giorbalidze'nin ceza alanına ortasında Mamba'nın ıska geçtiği topu Mustafa Yumlu ağlara gönderdi: 1-0.
19'uncu dakikada Boluspor atağında Jefferson kontrol ettiği topu Oğuz'la verkaç yaptı. Jefferson'un ceza yayı önünden sert şutunda top auta gitti.
26'ncı dakikada Boluspor'un kazandığı faul atışında Oğuz'un ortasına iyi yükselen Oulare'nin kafayla vuruşunda topu kaleci Ataberk, kale direği dibinden kornere gönderdi.
44'üncü dakikada Roshi'nin sağdan ceza alanı önüne gönderdiği topu Azubuike auta gönderdi.
Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada Roshi'nin ceza alanına gönderdiği topa Eren Tozlu ile birlikte yükselen Onur'un elle müdahale ettiğine yönelik Erzurumsporlu futbolcuların itirazı üzerine hakem VAR'a gitti. Görüntüleri izleyen hakem Ömer Faruk Gültekin, pozisyonun penaltı olmadığını belirterek devam kararı verdi.
53'üncü dakikada ani gelişen Boluspor atağında Estrela'nın pasında ceza alanına önünde Eren Aydın'dan önce Mustafa Yumlu topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.
61'inci dakikada Berk'in ceza alanı önünden sert şutunda kaleci Ataberk yumruklarıyla topu kornere gönderdi.
82'nci dakikada Bolusporlu Jefferson'a sert müdahale eden Azubuike, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Mücadelede Erzurumspor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi.
STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Oğuz Kağan Çalışır, Ferhat Çalar
ERZURUMSPOR FK: Ataberk - Yakup, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+1 Gökhan Akkan), Azubuike, Grociata, Roshi (Dk. 83 Celal), Giorbalidze, Teklic (Dk. 72 Furkan Özhan), Eren Tozlu (Dk. 90 Koray Kılıç), Mamba (Dk. 72 Sefa)
BOLUSPOR: Çağlar - Oulare, Fethi, Onur (Dk. 66 İshak), Berk (Dk. 77 İdrissa Camara), Hakan (Dk. 66 Ali Ülgen), Mukariu, Estrela (Dk. 85 Anıl Koç), Oğuz (Dk. 66 Enes), Jefferson, Eren Aydın
KIRMIZI KART: Dk. 82 Azubuike (Erzurumspor FK)
GOL: Dk. 11 Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)
SARI KARTLAR: Grociata, Ataberk (Erzurumspor FK), Eren Aydın (Boluspor) (DHA)